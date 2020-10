Il Segreto, anticipazioni: arriva Gonzalo Trujillo, ex protagonista di Una Vita (Di domenica 18 ottobre 2020) Alberto Santos - Il Segreto Una new entry con il volto conosciuto al pubblico di Canale 5 animerà le puntate de Il Segreto in onda da domenica 18 a venerdì 23 ottobre. L’attore Gonzalo Trujillo, noto per il ruolo del commissario Mauro San Emeterio in Una Vita, si affaccerà infatti nelle vicende ambientate a Puente Viejo per interpretare il giornalista Alberto Santos, un uomo che avrà più di un conto in sospeso con Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). Quest’ultimo, fin da subito, si sentirà alquanto minacciato dall’ultimo arrivato e farà di tutto per allontanarlo dalla cittadina. Ecco le anticipazioni. Il Segreto: anticipazioni domenica 18 ottobre 2020 Marta torna dalla ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 ottobre 2020) Alberto Santos - IlUna new entry con il volto conosciuto al pubblico di Canale 5 animerà le puntate de Ilin onda da domenica 18 a venerdì 23 ottobre. L’attore, noto per il ruolo del commissario Mauro San Emeterio in Una, si affaccerà infatti nelle vicende ambientate a Puente Viejo per interpretare il giornalista Alberto Santos, un uomo che avrà più di un conto in sospeso con Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). Quest’ultimo, fin da subito, si sentirà alquanto minacciato dall’ultimoto e farà di tutto per allontanarlo dalla cittadina. Ecco le. Ildomenica 18 ottobre 2020 Marta torna dalla ...

