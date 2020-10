Il ritorno di Juncker (Di domenica 18 ottobre 2020) “Un nuovo lockdown totale va evitato in ogni modo: sarebbe pesante e pericoloso, per l’economia e i cittadini”. Parola di Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione europea, intervistato dal quotidiano La Stampa. L’ex premier lussemburghese, classe 1954, nota il quotidiano, ha lasciato la guida di palazzo Berlaymont poco meno di un anno fa. Nel frattempo, … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 18 ottobre 2020) “Un nuovo lockdown totale va evitato in ogni modo: sarebbe pesante e pericoloso, per l’economia e i cittadini”. Parola di Jean-Claude, ex presidente della Commissione europea, intervistato dal quotidiano La Stampa. L’ex premier lussemburghese, classe 1954, nota il quotidiano, ha lasciato la guida di palazzo Berlaymont poco meno di un anno fa. Nel frattempo, … InsideOver.

StefanoWolfie : RT @LucianoBarraCar: Operazione certamente insostenibile per la schiacciante maggioranza degli italiani: ma il s€gr€to è che non si vota. A… - Foy84 : RT @LucianoBarraCar: Operazione certamente insostenibile per la schiacciante maggioranza degli italiani: ma il s€gr€to è che non si vota. A… - Antonioerred : RT @LucianoBarraCar: Operazione certamente insostenibile per la schiacciante maggioranza degli italiani: ma il s€gr€to è che non si vota. A… - stefanol2006 : RT @LucianoBarraCar: Operazione certamente insostenibile per la schiacciante maggioranza degli italiani: ma il s€gr€to è che non si vota. A… - ZioKlint : RT @LucianoBarraCar: Operazione certamente insostenibile per la schiacciante maggioranza degli italiani: ma il s€gr€to è che non si vota. A… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Juncker Il Milan soffre ma avanza: 3-2 con il Bodoe Glimt, ora il Rio Ave Il Mattino