Il racconto di Massimo Giannini positivo al covid 19 | “Dobbiamo cedere quote di libertà”

E' un racconto molto forte quello che fa il direttore de La Stampa. Due settimane fa aveva annunciato di essere positivo al covid 19, Massimo Giannini ma probabilmente mai avrebbe pensato di passare 5 giorni in terapia intensiva, a combattere contro un virus di cui davvero, ancora oggi, sappiamo ben poco e che forse temiamo troppo poco, perchè altrimenti, tante scelte scellerate, non le faremmo. Il direttore della Stampa ha deciso di scrivere un editoriale, nel quale racconta quello che ha passato e che sta ancora passando. Una testimonianza forte, non solo per sensibilizzare ancora chi non crede a quello che accade quando ci si ammala e quindi minimizza, ma anche per provare a spiegare che è tempo di cedere alcune delle nostre libertà.

