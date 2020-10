Il Giornale: “L’unica scuola aperta in Campania è quella del San Paolo: una lezione di calcio” (Di domenica 18 ottobre 2020) Sul Giornale il commento di Angelo Rossi a Napoli-Atalanta. “Senza Insigne, Zielinski ed Elmas è lo stesso Napoli che se la sarebbe fatta addosso due settimane fa, rinunciando ad affrontare i bianconeri. Beh, se così fosse allora facciamone una ragione, perché quella di ieri è una squadra da stropicciarsi gli occhi, capace di mettere sotto, annientare e quasi umiliare l’Atalanta dei miracoli, formazione da tre gol a partita e che a Fuorigrotta ne ha beccati quattro in un tempo”. Rossi continua: “L’unica scuola aperta in Campania è quella del San Paolo: lezione di calcio a chi spesso ha dato lezioni, un primo tempo impeccabile, dove non è stato sbagliato nemmeno un pallone e dove ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Sulil commento di Angelo Rossi a Napoli-Atalanta. “Senza Insigne, Zielinski ed Elmas è lo stesso Napoli che se la sarebbe fatta addosso due settimane fa, rinunciando ad affrontare i bianconeri. Beh, se così fosse allora facciamone una ragione, perchédi ieri è una squadra da stropicciarsi gli occhi, capace di mettere sotto, annientare e quasi umiliare l’Atalanta dei miracoli, formazione da tre gol a partita e che a Fuorigrotta ne ha beccati quattro in un tempo”. Rossi continua: “L’unicaindel Sandi calcio a chi spesso ha dato lezioni, un primo tempo impeccabile, dove non è stato sbagliato nemmeno un pallone e dove ...

napolista : Il Giornale: “L’unica #scuola aperta in #Campania è quella del #SanPaolo: una lezione di calcio”… - Flavr7 : RT @Musso___: “È in gioco la vita ?? stessa dei suoi cittadini” prima ... “un piano economico tanto atteso e necessario, destinato a risolle… - Musso___ : “È in gioco la vita ?? stessa dei suoi cittadini” prima ... “un piano economico tanto atteso e necessario, destinato… - scintilla__ : Avere una figlia nel 2020 significa ripassare gli “esperti” della geografia, accorgersi che sono tutti declinati e… - DatodiPaola : @RenRossi @ago1mic @LisadaCa e quindi già allora l'unica era: 1°, rispondere che erano peggio che blasfeme,… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale “L’unica Arte e Ambiente: va a Yourban2030 l'esclusiva artistica di Airlite in Nord America. La no-profit di Veronica De Angelis conferma la sua mission Fortune Italia