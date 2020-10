"Il famoso politico di sinistra che ci prova con l'autrice e chiede sue foto. E lei...": un caso a Mattino 5, clamorosa bomba di gossip (Di domenica 18 ottobre 2020) Un succoso gossip, rilanciato sulle pagine de Il Tempo. Si parla di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. O meglio, si parla di "una ottima autrice nel politico" che lavora al programma, "grazie anche a lei, i dati sono schizzati verso l'alto". Una donna che avrebbe una "spiccata avvenenza", tanto che, assicura il quotidiano capitolino, "un esponente politico, orientato sul centrosinistra, habituè di studi televisivi, uno di quelli che funziona in termini di share", sarebbe rimasto "folgorato" dalla donna. E poiché gli inviti in trasmissione avvengono per scambi di sms, "è solito riempirla di complimenti. Pare abbia azzardato richieste di qualche fotografia. Sempre con garbo e gentilezza si intende. Ci prova ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Un succoso, rilanciato sulle pagine de Il Tempo. Si parla di5, il programma condotto da Federica Panicucci. O meglio, si parla di "una ottimanel" che lavora al programma, "grazie anche a lei, i dati sono schizzati verso l'alto". Una donna che avrebbe una "spiccata avvenenza", tanto che, assicura il quotidiano capitolino, "un esponente, orientato sul centro, habituè di studi televisivi, uno di quelli che funziona in termini di share", sarebbe rimasto "folgorato" dalla donna. E poiché gli inviti in trasmissione avvengono per scambi di sms, "è solito riempirla di complimenti. Pare abbia azzardato richieste di qualchegrafia. Sempre con garbo e gentilezza si intende. Ci...

