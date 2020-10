“Il Covid non esiste”. Ma l’influencer negazionista si ammala, si pente e poi muore di coronavirus (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla campagna “negazionista” sul Covid, alla malattia, poi il pentimento, il “mea culpa”, fino alla morte. Per colpa di quel maledetto Covid di cui aveva negato l’esistenza alle sue migliaia di follower sui social, prima di restarne infettato. Dimitriy Stuzhuk, influencer ucraino, esperto di fitness e promotore di una vita salutista, in poche settimana è passato dalla campagna di disinformazione al letto di ospedale: si era ammalato durante un viaggio in Turchia ed era stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, dopo essere risultato positivo. E’ poi morto per complicazioni cardiache legate al coronavirus, a soli 33 anni. L’influencer che negava il Covid si è poi pentito così “Come tutti sapete dalle mie ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla campagna “” sul, alla malattia, poi il pentimento, il “mea culpa”, fino alla morte. Per colpa di quel maledettodi cui aveva negato l’esistenza alle sue migliaia di follower sui social, prima di restarne infettato. Dimitriy Stuzhuk, influencer ucraino, esperto di fitness e promotore di una vita salutista, in poche settimana è passato dalla campagna di disinformazione al letto di ospedale: si erato durante un viaggio in Turchia ed era stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, dopo essere risultato positivo. E’ poi morto per complicazioni cardiache legate al, a soli 33 anni. L’influencer che negava ilsi è poi pentito così “Come tutti sapete dalle mie ...

petergomezblog : Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstiz… - StefanoFassina : Sul #Mes , caro @LBiniSmaghi @repubblica , il #SSN ha avuto TUTTE le risorse richieste (in parte non spese), la Tes… - Corriere : Chiambretti in tv: «Mia mamma morta in 5 giorni, disgustato da chi nega che il Covid esiste» - Agenpress : Halloween: Covid fa crollare business per la festa - ilfoglio_it : Trump ha fatto quel che ha voluto senza resistenze istituzionali efficaci. E intanto ferve la battaglia pro e contr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Covid Coronavirus, la presidente della regione Madrid: «Lockdown per zone o è la rovina» Corriere della Sera