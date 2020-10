"Il Covid non esiste, banale influenza". Ma il guru del fitness ci muore a 33 anni: una storia terrificante (Di domenica 18 ottobre 2020) Si chiamava Dimitry Stuzhuk, preparatore atletico e influencer del fitness, ucraino, negazionista convinto del coronavirus fino a poco prima di spirare. E' infatti morto a 33 anni dopo aver contratto il Covid durante un viaggio in Turchia. Giovanissimo. In piena forma. Una storia insomma che fa pensare. Sul suo profilo Instagram, seguito da un milione di followers, continuava a ripetere che "il coronavirus non esiste, è solo una banale influenza". Poi, il contagio lo ha colpito. In modo durissimo: ricoverato in ospedale. Dopo otto giorni ha lasciato il reparto, non voleva restare in un ospedale, sovraffollato, a Kiev. Dunque la morte per complicazioni cardiache, rivelata da sua moglie, la 25enne Sofia, anche lei nota influencer in Ucraina. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Si chiamava Dimitry Stuzhuk, preparatore atletico e influencer del, ucraino, negazionista convinto del coronavirus fino a poco prima di spirare. E' infatti morto a 33dopo aver contratto ildurante un viaggio in Turchia. Giovanissimo. In piena forma. Unainsomma che fa pensare. Sul suo profilo Instagram, seguito da un milione di followers, continuava a ripetere che "il coronavirus non, è solo una". Poi, il contagio lo ha colpito. In modo durissimo: ricoverato in ospedale. Dopo otto giorni ha lasciato il reparto, non voleva restare in un ospedale, sovraffollato, a Kiev. Dunque la morte per complicazioni cardiache, rivelata da sua moglie, la 25enne Sofia, anche lei nota influencer in Ucraina. ...

