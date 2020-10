Il Covid avanza: 69 morti e 75 nuovi pazienti in terapia intensiva. Boom di contagi in Lombardia (Di domenica 18 ottobre 2020) Anche oggi, 18 ottobre, i numeri del Covid non sono per nulla confortanti. Sono 11.705 i nuovi casi di coronavirus in Italia, su 146.541 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 69 decessi, che portano il totale a 36.543. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 750, con un incremento di 45 unità. L’allarme si fa sempre più stringente, così come le accuse al governo, che stasera dovrebbe annunciare nuove misure di lockdown. Covid, allarme rosso e record di contagi in Lombardia Per quanto riguarda i nuovi casi nelle singole regioni: picco di contagi in Lombardia (+2975), Campania 1376, Lazio 1198 e Piemonte (+1123). a regione meno colpita è il Molise con ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) Anche oggi, 18 ottobre, i numeri delnon sono per nulla confortanti. Sono 11.705 icasi di coronavirus in Italia, su 146.541 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 69 decessi, che portano il totale a 36.543. Le persone ricoverate insono 750, con un incremento di 45 unità. L’allarme si fa sempre più stringente, così come le accuse al governo, che stasera dovrebbe annunciare nuove misure di lockdown., allarme rosso e record diinPer quanto riguarda icasi nelle singole regioni: picco diin(+2975), Campania 1376, Lazio 1198 e Piemonte (+1123). a regione meno colpita è il Molise con ...

Sono 1123 i nuovi casi di Covid-19 in Piemonte, di cui 687 asintomatici, numero che porta a 43.990 il totale. Due le vittime. Di questi 1123 casi, il motivo del tampone riguarda 357 screening, 471 co ...

