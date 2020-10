Il biologo Bucci | «Le proiezioni sono chiare | avremo picchi peggiori di marzo A fine ottobre 1 500 in terapia intensiva | serve un limite»

(Di domenica 18 ottobre 2020) «Ci siamo rimessi su un binario pessimo e stiamo per affrontare un inverno molto duro. Spero che non si ricorra al lockdown». A parlare, a Repubblica, è Enrico, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia. Un esperto che ha seguito l’emergenza sanitaria del Coronavirus fin dall’inizio e che, adesso, senza mezzi termini, parla di peggioramento. I dati di ieri, 17, parlano di 6.617 ricoverati con sintomi e 705 persone in(+67 in appena 24 ore). I contagi hanno raggiunto quota +10.925 con 165mila tamponi. Secondo, «la situazione è peggiorata tra il 4 e il 5». Da quel momento, infatti, terapie intensive e ricoveri «hanno ripreso a salire in maniera ...

