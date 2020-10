I Fatti Vostri: Don Milani accostato a Rodolfo Fiesoli, condannato per abusi su minori. Bufera sulla trasmissione di RaiDue (Di domenica 18 ottobre 2020) Venerdi 16 ottobre, Rai2, trasmissione “I Fatti Vostri”. Tra chef, musichine e battute, ad un certo punto il conduttore Giancarlo Magalli con viso affranto lancia un servizio di Laura Squizzato sulla comunità del Forteto con queste parole: “Una realtà triste che è accaduta a decine di bambini strappati alle loro famiglie e affidati a una comunità che avrebbe dovuti crescerli ma non è andata così”. Parte il servizio-scheda e che cosa appare? Uno si aspetterebbe di vedere la figura di Rodolfo Fiesoli, 79 anni , il fondatore e “profeta” della comunità Il Forteto, condannato a 14 anni e 10 mesi per abusi e maltrattamenti nei confronti di minori, condanna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Venerdi 16 ottobre, Rai2,“I”. Tra chef, musichine e battute, ad un certo punto il conduttore Giancarlo Magalli con viso affranto lancia un servizio di Laura Squizzatocomunità del Forteto con queste parole: “Una realtà triste che è accaduta a decine di bambini strappati alle loro famiglie e affidati a una comunità che avrebbe dovuti crescerli ma non è andata così”. Parte il servizio-scheda e che cosa appare? Uno si aspetterebbe di vedere la figura di, 79 anni , il fondatore e “profeta” della comunità Il Forteto,a 14 anni e 10 mesi pere maltrattamenti nei confronti di, condanna ...

