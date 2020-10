I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 18 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 11.705 nuovi casi di contagio da coronavirus e 69 decessi. Ci sono 45 ricoverati in più di ieri nei reparti di terapia intensiva – per un totale di 750 – e 514 Leggi su ilpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 11.705 nuovi casi di contagio dae 69 decessi. Ci sono 45 ricoverati in più di ieri nei reparti di terapia intensiva – per un totale di 750 – e 514

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Ottobre: BASTA PANICO. Dati seri, ma non come a marzo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tra domani e lunedì un nuovo dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo un coprifuoco, a partire dalle 22 o dall… - Agenzia_Ansa : Covid: si tratta anche oggi sul nuovo dpcm, stasera atteso l'annuncio di Conte - F3der : RT @jacopo_iacoboni: I dati sono “molto meno allarmanti di sette mesi fa”, scrive Travaglio sul Fatto quotidiano. È la certificazione infa… - Federico_95fd : @andreapurgatori @ldibartolomei Guardi che l'Italia si finanzia sul mercato a tassi bassissimi con domanda superior… -