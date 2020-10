Hori lancia la nuova line Pokémon per Nintendo Switch

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 18 ottobre 2020)laPokémon per: i prodotti, ora in preorder, saranno disponibili da novembre Controller, joy-con, custodie, protezioni e altri accessori di alta qualità., tra le aziende più importanti nella produzione di complementi per console, ha annunciato unaa ‘Pokemon’ con licenza ufficiale perLite.… L'articololaPokémon perCorriere Nazionale.