Highlights e gol Leicester-Aston Villa 0-1, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) L'Aston Villa sbanca il campo del Leicester nei minuti di recupero e si impone 0-1 nella quinta giornata della Premier League 2020/2021. Quarta vittoria in quattro impegni per l'Aston Villa che si mette alle spalle dell'Everton in classifica, ma con una partita da recuperare. La rete di Barkley si rivela decisiva al 91° per fermare le foxes che hanno comunque già vinto tre gare fino a qua e ben si erano comportate. Di seguito la sintesi del match.

