Harry | Meghan | e la complessa questione della neutralità politica della royal family

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) Lo scorso 22 settembre il principe Harry e Meghan Markle hanno pronunciato in tv il loro primo discorso politico, invitando gli americani ad andare a votare il prossimo novembre e per di più schierandosi, seppur in modo non esplicito (contro Trump e pro Biden). La regina Elisabetta II e il resto della famiglia reale, però, non votano, né parlano (apertamente) di politica. Sono neutrali da generazioni e va bene così. Harry e Meghan col loro discorso hanno violato l’ultima regola dei reali. Scatenando non solo l’ira della sovrana e dei sudditi britannici. Una buona parte degli americani non ha gradito l’invito a votare espresso da un principe britannico, che non è nemmeno cittadino americano. Donald Trump, da parte sua, dopo il chiacchieratissimo video in cui i Sussex sono entrati a gamba tesa nelle imminenti elezioni americane gliel’ha detto come nel suo stile, senza peli sulla lingua. «Meghan? Non sono un suo fan. E auguro molta fortuna al principe Harry, ne avrà bisogno».