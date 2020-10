Guardiola difende Aguero: «L’abbraccio alla guardalinee? Pensate a altro» – VIDEO (Di domenica 18 ottobre 2020) Pep Guardiola si è schierato a fianco di Sergio Aguero dopo le polemiche che l’hanno investito: le parole del tecnico Pep Guardiola si è schierato a fianco di Sergio Aguero dopo le polemiche che hanno investito l’attaccante argentino. Le parole del tecnico. «Andiamo ragazzi…Sergio è la persona più educata che ho incontrato nella mia vita. Se cercate problemi guardate in altre direzioni, non in questa» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Pepsi è schierato a fianco di Sergiodopo le polemiche che l’hanno investito: le parole del tecnico Pepsi è schierato a fianco di Sergiodopo le polemiche che hanno investito l’attaccante argentino. Le parole del tecnico. «Andiamo ragazzi…Sergio è la persona più educata che ho incontrato nella mia vita. Se cercate problemi guardate in altre direzioni, non in questa» Leggi su Calcionews24.com

