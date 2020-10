Greta Thunberg a Che Tempo che fa Chi è la svedese simbolo della lotta ai cambiamenti climatici | “Hanno la stessa urgenza del Covid”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Stasera su Rai3 sarà ospite a Cheche Fa la giovane attivista, che ha dato vita al movimento globale Fridays for future in favore dello sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. A soli 17 anni ha già ricevuto due nomination per il Premio Nobel per la Pace (nel 2019 e nel 2020), è stata inserita da Forbes nell’elenco delle 100 donne più potenti al mondo, mentre la rivista Time l’ha messa in copertina come persona dell’anno 2019. Diventata famosa a 15 anni per aver indossato – dal 20 agosto 2018 fino alle elezioni legislative del 9 settembre – il celebre cartello “Skolstrejk för klimatet” ovvero “Scioperoscuola per il clima” di fronte alla sede del parlamento ...