Gravissimo lutto nel mondo dell’imprenditoria: si è spenta Maria Ramonda (Di domenica 18 ottobre 2020) È volata via stanotte Maria Ramonda. Ad annunciare il lutto è un post di addio sui social pubblicato da Sorelle Ramonda. È una giornata di lutto quella di oggi, sabato 17 Ottobre 2020. Ad averci lasciati è Maria Ramonda, uno dei pezzi più grossi dell’imprenditoria italiana. È spirata durante la notte tra venerdì e sabato, … L'articolo Gravissimo lutto nel mondo dell’imprenditoria: si è spenta Maria Ramonda è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 ottobre 2020) È volata via stanotte. Ad annunciare ilè un post di addio sui social pubblicato da Sorelle. È una giornata diquella di oggi, sabato 17 Ottobre 2020. Ad averci lasciati è, uno dei pezzi più grossi dell’imprenditoria italiana. È spirata durante la notte tra venerdì e sabato, … L'articoloneldell’imprenditoria: si èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Ornella Muti, lutto gravissimo: il triste addio per la madre Ilse - zazoomblog : Gravissimo lutto per Ornella Muti: Le cause della morte sono sconosciute - #Gravissimo #lutto #Ornella #Muti: - IlVal_79 : La Brignone, come saprete, ha 'vinto' la scorsa CdM precedendo l'americana Mikaela Shiffrin, colpita da un gravissi… - angelicapenny : RT @CosenzaChannel: Jole #Santelli, presidente della Regione Calabria, è deceduta questa mattina. Era malata da tempo. Sconcerto nella Citt… - Peppe_FN : Abbraccio la Calabria e la famiglia Santelli per questo gravissimo lutto Non ero a conoscenza della malattia della… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo lutto Gravissimo lutto nel mondo dell’imprenditoria: si è spenta Maria Ramonda ViaggiNews.com Vittorio Sgarbi, il grave lutto che l’ha profondamente addolorato: il messaggio commovente

Vittorio Sgarbi, il grave lutto che l'ha profondamente addolorato: il messaggio commovente per la scomparsa dell'artista pastora.

Ingegnere, frate e ora prete. Matteo ringrazia san Francesco

Matteo Paolo Polato ha scoperto la vocazione in un momento molto difficile della sua vita. Da ingegnere civile a frate francescano e sacerdote. E’ la storia di Fra Matteo Paolo ...

Vittorio Sgarbi, il grave lutto che l'ha profondamente addolorato: il messaggio commovente per la scomparsa dell'artista pastora.Matteo Paolo Polato ha scoperto la vocazione in un momento molto difficile della sua vita. Da ingegnere civile a frate francescano e sacerdote. E’ la storia di Fra Matteo Paolo ...