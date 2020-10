Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma nuova concorrente (Di domenica 18 ottobre 2020) È tempo di nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Stando a quello che scrive su Giornalettismo Gabriele Parpiglia – stretto collaboratore di Alfonso Signorini – nella Casa più spiata d’Italia sta per entrare Selvaggia Roma. Un nome già noto agli appassionati di Uomini e Donne e Temptation Island. Selvaggia è una web influencer che in … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 18 ottobre 2020) È tempo di nuovi ingressi alVip. Stando a quello che scrive su Giornalettismo Gabriele Parpiglia – stretto collaboratore di Alfonso Signorini – nella Casa più spiata d’Italia sta per entrare. Un nome già noto agli appassionati di Uomini e Donne e Temptation Island.è una web influencer che in … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

