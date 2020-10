GpAragon | Rins davanti a Marquez Mir in vetta al mondiale

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 ottobre 2020) Domenica fantastica per Joan Mir che per la prima volta, a 23 anni, guarda tutti dall'alto del primo posto in classifica. In un GP di Aragon dominato dalla Suzuki, che ha chiuso sul gradino più alto del podio con Alex, l'entusiasmo e la felicità al settimo cielo è per il giovanissimo pilota maiorchino che col terzo posto conquistato in terra spagnola balza in testa alla classificacomplice una domenica horror per Quartararo.El Diablo, partito dalla pole, perde subito lo smalto necessario per lottare per le prime posizioni e ben presto, a forse a causa di problemi alla propria Yamaha M1, scivola nelle retrovie. Il 18° posto del francese, ancora acciaccato per la caduta di sabato nel corso delle FP3, lo allontana di 6 punti dal leader delMir che a quattro GP dal ...