Governo: stop alle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Consiglio dei Ministri nella notte si è riunito e ha approvato la formula Salva Intese ovvero una manovra da 40 miliardi di euro che posticipa al 2021 la riscossione delle tasse esattoriali. stop quindi, fino al 31 dicembre 2020. Sospensione delle cartelle esattoriali Il Governo ha quindi annullato per adesso la riscossione delle cartelle esattoriali e lo stop delle nuove. Da lunedì l’agente addetto al fisco avrebbe dovuto procedere al recupero del debito. L’ultimo termine era stato fissato per il 15 di ottobre, ma è stato tutto posticipato, come anche l’invio di notifica, al 2021. Tutto ciò a causa della pandemia e dell’aumento dei ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Consiglio dei Ministri nella notte si è riunito e ha approvato la formula Salva Intese ovvero una manovra da 40 miliardi di euro che posticipa al 2021 la riscossione delle tassequindi,al 31. Sospensione delleIlha quindi annullato per adesso la riscossione dellee lodelle nuove. Da lunedì l’agente addetto al fisco avrebbe dovuto procedere al recupero del debito. L’ultimo termine era stato fissato per il 15 di ottobre, ma è stato tutto posticipato, come anche l’invio di notifica, al 2021. Tutto ciò a causa della pandemia e dell’aumento dei ...

welikeduel : Super incentivi per i delatori nella nuova televendita di governo a cura di Giorgio Mastrota #propagandalive - Agenzia_Italia : Il governo ha deciso lo stop alle cartelle esattoriali fino a 31 dicembre - MediasetTgcom24 : Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti… - MilanFiki001 : RT @aciapparoni: Il #governo ha varato alle 3.05 la #leggedibilancio e si appresta a varare un nuovo #Dpcm con stop alle #palestre e più #s… - gigilorenz : RT @aciapparoni: Il #governo ha varato alle 3.05 la #leggedibilancio e si appresta a varare un nuovo #Dpcm con stop alle #palestre e più #s… -