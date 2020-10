Governo impugna legge Sicilia su governo territorio

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato dire ladella Regionena n. 19 del 13/08/2020, recante "Norme per ildel", in quanto le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 36 e 37, riguardanti la pianificazione territoriale con valenza anche paesaggistica, - siin una nota - eccedono dalle competenze statutarie della Regionena, violando gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riferimento alla materia dell'ordinamento civile e della tutela dell'ambiente, dei beni culturali ...