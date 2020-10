Gli orologi amati dai millennial (Di domenica 18 ottobre 2020) La giovinezza è un’età ingrata? Per quanto riguarda l’abitudine di leggere l’ora al polso − in piena era digitale − la risposta ha rischiato di essere affermativa. E invece, a sorpresa, negli ultimi tempi gli orologi sono tornati a essere oggetti del desiderio, soprattutto grazie all’impegno di alcuni brand nell’imparare la stessa lingua dei potenziali clienti. Si spiega in quest’ottica anche la scelta di Tag Heuer: dallo scorso luglio, infatti, alla guida del marchio svizzero dell’orologeria del gruppo Lvmh c’è Frédéric Arnault (nella foto in alto, con al polso il nuovo cronografo TAG Heuer Carrera celebrativo dei 160 anni della Maison), un uomo ovviamente in sintonia con i millennial visto che è nato nel 1995, ma che ha già acquisito le ... Leggi su gqitalia (Di domenica 18 ottobre 2020) La giovinezza è un’età ingrata? Per quanto riguarda l’abitudine di leggere l’ora al polso − in piena era digitale − la risposta ha rischiato di essere affermativa. E invece, a sorpresa, negli ultimi tempi glisono tornati a essere oggetti del desiderio, soprattutto grazie all’impegno di alcuni brand nell’imparare la stessa lingua dei potenziali clienti. Si spiega in quest’ottica anche la scelta di Tag Heuer: dallo scorso luglio, infatti, alla guida del marchio svizzero dell’orologeria del gruppo Lvmh c’è Frédéric Arnault (nella foto in alto, con al polso il nuovo cronografo TAG Heuer Carrera celebrativo dei 160 anni della Maison), un uomo ovviamente in sintonia con ivisto che è nato nel 1995, ma che ha già acquisito le ...

Gli amanti del foliage non potranno poi perdersi la torre trecentesca con orologio di Frontino, il borgo più piccolo della provincia di Pesaro Urbino, al cospetto del Monte Carpegna. Si tratta di uno ...

SAN BIAGIOVendeva patacche spacciandole per orologi griffati. Tra questi, anche alcuni finti Rolex. A finire nei guai un 23enne di origini rumene intercettato sabato pomeriggio dai ...

