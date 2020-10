Giuseppe Conte diretta conferenza stampa e nuovo dpcm | i provvedimenti

(Di domenica 18 ottobre 2020), atteso inper un atteso, compare nuovamente in tv per esporre i nuovissimivolti alnimento de Covid-19. Era attesa per le 18 ma è poi slittata alle 20 ladi. L’inizio però stenta ad arrivare poiché si attende il termine di un incontro del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - pietroraffa : Ieri pomeriggio il premier Giuseppe #Conte ha cambiato foto profilo, dopo due anni e mezzo. Stasera… - rtl1025 : ??Il presidente Giuseppe #Conte riunirà alle 16, a quanto si apprende, i capi delegazione Dario #Franceschini, Rober… - AndresPerin : RT @ExplorerLento: Giuseppe Conte che deve parlare dalle 18 è più lento di me #Conte - BeatriceNadalin : RT @ExplorerLento: Giuseppe Conte che deve parlare dalle 18 è più lento di me #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, atteso in conferenza stampa per un atteso dpcm, compare nuovamente in tv per esporre i nuovissimi provvedimenti volti al contenimento de Covid-19. Foto da Facebook @GiuseppeConte64 Era ...Al momento il numero dei positivi sul territorio è di 1061. Intanto è terminata dopo circa tre ore la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza. Pare che per quanto ...