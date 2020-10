Giro | Hart vince la 15 a tappa | Almeida sempre in rosa

(Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA, 18 OTT - Il britannico Tao Geoghegan, Ineos, in 4h 58"52 ha vinto in volata la 15/adeld'Italia da Base Aerea Rivolto a Piancavallo di 185 chilometri precedendo al traguardo l'...

Per Joao Almeida quello di domani sarà il secondo giorno di riposo in maglia rosa. Ma sulla salita di Piancavallo il giovane corridore portoghese della Deceuninck-QuickStep ha ...Theo Geoghegan Hart vince la quindicesima tappa (Base Aerea Rivolto-Piancavallo ... Il gruppetto si spezza sulla salita della Forcella di Pala Barzana (salita inedita per il Giro), quando il margine ...