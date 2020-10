Giro d’Italia: tappa Rivolto entrerà in annali manifestazione (Di domenica 18 ottobre 2020) “Una tappa che entrerà negli annali non solo perchè disputata in una situazione di emergenza sanitaria ancora in atto ma anche per l’unicità del luogo individuato dagli organizzatori per l’avvio della frazione”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oggi in occasione della partenza della 15. tappa del Giro d’Italia da Rivolto, all’interno della base aerea che ospita la Pattuglia acrobatica nazionale, e che si concluderà dopo 185 chilometri a Piancavallo.Assieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi e a vari esponenti dell’esecutivo, Fedriga ha assistito alle operazioni preliminari che hanno visto i corridori firmare il libro gara per poi schierarsi lungo la pista di decollo per assistere il ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 ottobre 2020) “Unache entrerà neglinon solo perchè disputata in una situazione di emergenza sanitaria ancora in atto ma anche per l’unicità del luogo individuato dagli organizzatori per l’avvio della frazione”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oggi in occasione della partenza della 15.deld’Italia da, all’interno della base aerea che ospita la Pattuglia acrobatica nazionale, e che si concluderà dopo 185 chilometri a Piancavallo.Assieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi e a vari esponenti dell’esecutivo, Fedriga ha assistito alle operazioni preliminari che hanno visto i corridori firmare il libro gara per poi schierarsi lungo la pista di decollo per assistere il ...

