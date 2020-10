Giro d'Italia, Hart vince la 15esima tappa: Almeida resta leader, Nibali perde terreno (Di domenica 18 ottobre 2020) Tao Geoghegan Hart trionfa nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena dalla Base Aerea Rivolto a Piancavallo per 185 chilometri . La temibile frazione odierna, caratterizzata da... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 ottobre 2020) Tao Geoghegantrionfa nella quindicesimadeld’2020 andata in scena dalla Base Aerea Rivolto a Piancavallo per 185 chilometri . La temibile frazione odierna, caratterizzata da...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - ItalianAirForce : #18ottobre, giornata di sport e acrobazia aerea al 2° Stormo di Rivolto: #Giro d’Italia e #FrecceTricolori in un pe… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #GirodItalia, le parole del vincitore della 15ªtappa Geoghegan #Hart e della #magliarosa #Almeida - maretegge : RT @ItalianAirForce: #18ottobre, giornata di sport e acrobazia aerea al 2° Stormo di Rivolto: #Giro d’Italia e #FrecceTricolori in un perfe… -