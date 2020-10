Giro d’Italia, a Piancavallo vince Hart. Spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori (Video) (Di domenica 18 ottobre 2020) Udine, 18 ott – Seconda settimana del Giro d’Italia 2020 archiviata con la tappa di oggi, con arrivo a Piancavallo. Prima della partenza della frazione odierna dalla base aerea di Rivolto (Udine), Spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori, che hanno lasciato a bocca aperta anche i corridori. Un’occasione di festa – seppur sobria visto il periodo – e di iniziare la tappa di oggi sotto il cielo dipinto dai colori della bandiera italiana. Ad inizio settimana, la Corsa Rosa ha tremato a causa delle positività di alcuni corridori, tra cui l’esperto velocista Matthews (Team Sunweb) e uno dei favoriti per il podio finale Steven Kruijswijk, del Team Jumbo-Visma. Tale team e l’intera Mitchelton-Scott hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) Udine, 18 ott – Seconda settimana deld’Italia 2020 archiviata con la tappa di oggi, con arrivo a. Prima della partenza della frazione odierna dalla base aerea di Rivolto (Udine),, che hanno lasciato a bocca aperta anche i corridori. Un’occasione di festa – seppur sobria visto il periodo – e di iniziare la tappa di oggi sotto il cielo dipinto dai colori della bandiera italiana. Ad inizio settimana, la Corsa Rosa ha tremato a causapositività di alcuni corridori, tra cui l’esperto velocista Matthews (Team Sunweb) e uno dei favoriti per il podio finale Steven Kruijswijk, del Team Jumbo-Visma. Tale team e l’intera Mitchelton-Scott hanno ...

