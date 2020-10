Giro d’Italia 2020 oggi, Base Aerea Rivolto-Piancavallo: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI (Di domenica 18 ottobre 2020) Ultima fatica del Giro d’Italia 2020 prima del giorno di riposo. La quindicesima frazione, da Base Aerea Rivolto a Piancavallo di 185 chilometri, potrà scuotere dalle fondamenta la classifica generale, che vede ancora in vetta Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Quattro Gran Premi della Montagna, di cui quello finale di prima categoria, con 15 chilometri attorno al 9% di pendenza media e vette del 14%. Vediamo il programma, gli orari e il palinsesto tv della tappa di oggi. IL programma DELLA QUINDICESIMA TAPPA DEL Giro D’ITALIA 2020 Sarà possibile seguire la gara in diretta TV sui canali Rai, dalle 11.05 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Ultima fatica deld’Italiaprima del giorno di riposo. La quindicesima frazione, dadi 185 chilometri, potrà scuotere dalle fondamenta la classifica generale, che vede ancora in vetta Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Quattro Gran Premi della Montagna, di cui quello finale di prima categoria, con 15 chilometri attorno al 9% di pendenza media e vette del 14%. Vediamo il, glie il palinsesto tv della tappa di. ILDELLA QUINDICESIMA TAPPA DELD’ITALIASarà possibile seguire la gara in diretta TV sui canali Rai, dalle 11.05 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. ...

