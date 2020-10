Giro d’Italia 2020, la tappa Rivolto-Piancavallo di oggi: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati (Di domenica 18 ottobre 2020) oggi domenica 18 ottobre si corre la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020, 185 km da Rivolto a Piancavallo. Si tratta di una frazione durissima che chiuderà la seconda settimana della Corsa Rosa, si preannuncia grandissimo spettacolo durante questa giornata che regalerà il terzo arrivo in salita della kermesse. La tappa si snoda interamente in Friuli-Venezia-Giulia, tra le province di Udine e Pordenone. Si parte da Rivolto, ovvero dalla base aerea delle Frecce Tricolori. La prima salita è un seconda categoria: il Sella Chianzutan arriva dopo 54 km, si tratta di 10,6 km al 5,4% di pendenza media. Successivamente tratto in discesa e si va a imboccare un altro seconda categoria, ovvero il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)domenica 18 ottobre si corre la quindicesimadeld’Italia, 185 km da. Si tratta di una frazione durissima che chiuderà la seconda settimana della Corsa Rosa, si preannuncia grandissimo spettacolo durante questa giornata che regalerà il terzoin salita della kermesse. Lasi snoda interamente in Friuli-Venezia-Giulia, tra ledi Udine e Pordenone. Si parte da, ovvero dalla base aerea delle Frecce Tricolori. La prima salita è un seconda categoria: il Sella Chianzutan arriva dopo 54 km, si tratta di 10,6 km al 5,4% di pendenza media. Successivamente tratto in discesa e si va a imboccare un altro seconda categoria, ovvero il ...

