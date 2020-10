Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Base Aerea Rivolto-Piancavallo: percorso, altimetria, favoriti. Sul Piancavallo una battaglia totale! (Di domenica 18 ottobre 2020) Va a chiudersi anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2020. oggi in scena la quindicesima tappa, che anticipa il secondo giorno di riposo. In programma 185 chilometri da Base Aerea Rivolto a Piancavallo: fondamentale arrivo in salita che può sconvolgere la classifica generale. Ci sarà sicuramente battaglia tra i big. Andiamo a scoprire il percorso, l’altimetria e i possibili favoriti. percorso I primi 40 chilometri saranno in leggera ascesa con i corridori che arriveranno ai piedi del primo GPM di giornata il Sella Chianzutan, di seconda categoria di 10,6 chilometri al 5,4% con punte del 9%. Dopo la discesa e un ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Va a chiudersi anche la seconda settimana deld’Italiain scena la quindicesima, che anticipa il secondo giorno di riposo. In programma 185 chilometri da: fondamentale arrivo in salita che può sconvolgere la classifica generale. Ci sarà sicuramentetra i big. Andiamo a scoprire il, l’e i possibiliI primi 40 chilometri saranno in leggera ascesa con i corridori che arriveranno ai piedi del primo GPM di giornata il Sella Chianzutan, di seconda categoria di 10,6 chilometri al 5,4% con punte del 9%. Dopo la discesa e un ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - giroditalia : Stage 1?4? Conegliano | Giro d'Italia 2020 ?? Maglia Rosa @EnelGroupIT: @JooAlmeida98???? ?? Maglia Ciclamino… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine… - martiberti : RT @giroditalia: ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine Stage… - SpazioCiclismo : Giro d’Italia 2020, Brandon McNulty: “Non sapevo cosa aspettarmi dalla crono, penso id avere buone opportunità in s… -