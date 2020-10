Giro d’Italia, 18 ottobre. Base Aerea Rivolto – Piancavallo. Presentazione e canali TV (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella tappa 15, dopo la crono di Valdobbiadene vinta da Filippo Ganna, ecco le montagne vere con il primo grande arrivo in salita a Piancavallo previsto per domenica 18 ottobre. Sulla cima che lanciò Marco Pantani verso il primo dei due successi di tappa al Giro 1998, i big non potranno più nascondersi. Soprattutto Vincenzo Nibali che ha perso ulteriore terreno da Almeida e Kelderman. Lo squalo dovrà fare i conti anche con una Trek Segafredo sempre più in difficoltà: dopo il ritiro di Weening nelle prime tappe, la formazione del siciliano ha perso anche Giulio Ciccone, costretto a lasciare per una bronchite. L’abruzzese era una pedina fondamentale, a livello strategico, per le mosse di Nibali. Il 18 ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella tappa 15, dopo la crono di Valdobbiadene vinta da Filippo Ganna, ecco le montagne vere con il primo grande arrivo in salita aprevisto per domenica 18. Sulla cima che lanciò Marco Pantani verso il primo dei due successi di tappa al1998, i big non potranno più nascondersi. Soprattutto Vincenzo Nibali che ha perso ulteriore terreno da Almeida e Kelderman. Lo squalo dovrà fare i conti anche con una Trek Segafredo sempre più in difficoltà: dopo il ritiro di Weening nelle prime tappe, la formazione del siciliano ha perso anche Giulio Ciccone, costretto a lasciare per una bronchite. L’abruzzese era una pedina fondamentale, a livello strategico, per le mosse di Nibali. Il 18 ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - giroditalia : Stage 1?4? Conegliano | Giro d'Italia 2020 ?? Maglia Rosa @EnelGroupIT: @JooAlmeida98???? ?? Maglia Ciclamino… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine… - SEIGNEURLouis : RT @Radio1Rai: ????15a tappa del #Giro d’Italia: dopo la cronometro di ieri, oggi la strada torna a salire, con 4 GPM e l'arrivo a #Piancaval… - Cyclingnewsfeed : Vincenzo Nibali’s Giro d’Italia challenge suffers setback in Valdobbiadene time trial | -