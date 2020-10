Giro delle Fiandre 2020: percorso, favoriti, altimetria. Attesa battaglia tra Van Aert, van der Poel e Bettiol su Oude Kwaremont e Paterberg (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ giunto finalmente il giorno del Giro delle Fiandre 2020. La grande classica fiamminga si svolgerà su un tracciato di 244 chilometri che presenta ben diciassette muri. Verosimilmente, la gara entrerà nel vivo ai -56, quando, per la prima volta, si affronterà l’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg. In seguito a queste due erte, gli atleti troveranno il Koppenberg, in assoluto l’asperità più dura del tracciato, lo Steenbeekdries e il Taaienberg. Dunque, toccherà al Kruisberg-Hotond e una volta scollinato la strada scenderà fino ai -17 chilometri dal traguardo, quando il plotone ritroverà l’Oude Kwaremont e, successivamente, il Paterberg. Gli ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ giunto finalmente il giorno del. La grande classica fiamminga si svolgerà su un tracciato di 244 chilometri che presenta ben diciassette muri. Verosimilmente, la gara entrerà nel vivo ai -56, quando, per la prima volta, si affronterà l’accoppiata. In seguito a queste due erte, gli atleti troveranno il Koppenberg, in assoluto l’asperità più dura del tracciato, lo Steenbeekdries e il Taaienberg. Dunque, toccherà al Kruisberg-Hotond e una volta scollinato la strada scenderà fino ai -17 chilometri dal traguardo, quando il plotone ritroverà l’e, successivamente, il. Gli ...

giroditalia : ?? Cheering at the finish line, unleashing pure emotion by raising the hands ?? L'emozione e la gioia delle mani alz… - giroditalia : ????? Giovinazzo > Vieste | Stage 8 ?? Baia delle Zagare (Km 143) ????? Ravanelli ????, @joeyrosskopf ????, @M_Braendle ,… - ItalianAirForce : Alla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell'#AeronauticaMilitare e casa delle @FrecceTricolori, è quasi tutto pro… - marcellopalmit : RT @Genevi2020: Ma il coprifuoco alle 22, perché? Il virus va in giro col favore delle tenebre, come il vampiro Giuseppi? - emmeti18 : RT @Genevi2020: Ma il coprifuoco alle 22, perché? Il virus va in giro col favore delle tenebre, come il vampiro Giuseppi? -