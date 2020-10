Ginnastica, Serie A 2020: le pagelle della terza tappa. Villa strepitosa, Alice D’Amato risplende, brava Maggio e le giovani (Di domenica 18 ottobre 2020) Sabato si è disputata la terza tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito le pagelle delle atlete italiane che si sono messe Maggiormente in luce al PalaVesuvio di Napoli. GIORGIA Villa: 8. Pimpante e convincente. Un fastidio alla spalla le impedisce di effettuare il volteggio, ma la bergamasca è estremamente tonica su tutti gli altri attrezzi: riporta le quattro diagonali acrobatiche cambiando volto al suo corpo libero (13.500, peccato per una grave uscita di pedana sull’ultima riga), si esalta alle parallele con una prima parte di esercizio ricca di collegamenti (14.850, con 5.7 di D Score, rinuncia a tre-quattro decimi che ha nel taschino), ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Sabato si è disputata laA1diartistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito ledelle atlete italiane che si sono messermente in luce al PalaVesuvio di Napoli. GIORGIA: 8. Pimpante e convincente. Un fastidio alla spalla le impedisce di effettuare il volteggio, ma la bergamasca è estremamente tonica su tutti gli altri attrezzi: riporta le quattro diagonali acrobatiche cambiando volto al suo corpo libero (13.500, peccato per una grave uscita di pedana sull’ultima riga), si esalta alle parallele con una prima parte di esercizio ricca di collegamenti (14.850, con 5.7 di D Score, rinuncia a tre-quattro decimi che ha nel taschino), ...

