Ginnastica ritmica, l’Italia torna a gareggiare dopo un anno! Le Farfalle vinco il Trofeo Città di Desio (Di domenica 18 ottobre 2020) Le Farfalle sono finalmente scese in pedana per la prima gara della stagione. La Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica si è cimentata nel Trofeo Città di Desio al palazzetto della località brianzola, accanto all’Accademia dove si allenano quotidiamente. Le azzurre si sono imposte col totale di 70.400 punti (35.750 con le quattro palle, 34.650 con i tre cerchi e le quattro clavette). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno conquistato la kermesse importante per prendere le misure in vista degli Europei (26-29 novembre a Kiev). La formazione titolare (il capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli e Daniela Mogurean, queste ultime impegnate rispettivamente alle 5 palle e nel misto) ha battuto la formazione B (60.900 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Lesono finalmente scese in pedana per la prima gara della stagione. La Nazionale Italiana disi è cimentata nelCittà dial palazzetto della località brianzola, accanto all’Accademia dove si allenano quotidiamente. Le azzurre si sono imposte col totale di 70.400 punti (35.750 con le quattro palle, 34.650 con i tre cerchi e le quattro clavette). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno conquistato la kermesse importante per prendere le misure in vista degli Europei (26-29 novembre a Kiev). La formazione titolare (il capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli e Daniela Mogurean, queste ultime impegnate rispettivamente alle 5 palle e nel misto) ha battuto la formazione B (60.900 ...

adoraincerta : Ricordo il periodo in cui ero fan accanita della ginnastica ritmica e mi dovevo accontentare di europei e mondiali… - molisenews24 : Ginnastica ritmica, gara Campionato di Specialità Gold GR a Campobasso #molisenews24 - molisenews24 : Ginnastica ritmica, gara Campionato di Specialità Gold GR a Campobasso - Roma_sprint : L’ASD Sporting Bovianum organizza una importante gara di Ginnastica Ritmica - Bisceglie24 : Ginnastica Ritmica: la biscegliese Abbadessa in gara per la Specialità Gold -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica ritmica Ginnastica ritmica, ottima ripartenza per lo Zodiaco RavennaToday Dal ballo all’hockey, ecco tutti gli sport “di contatto” vietati

L’ultima ordinanza della regione Lombardia prevede lo stop di allenamenti e competizioni sportive dilettantistiche e giovanili che prevedano il “contatto fisico” ...

Ginnastica, Club Giardino in Serie A2

Risultato storico per la squadra di ginnastica ritmica del Club Giardino di Carpi, che domenica scorsa a Desio ha ottenuto la promozione in Serie A2. Le carpigiane hanno vinto la tappa lombarda con 89 ...

L’ultima ordinanza della regione Lombardia prevede lo stop di allenamenti e competizioni sportive dilettantistiche e giovanili che prevedano il “contatto fisico” ...Risultato storico per la squadra di ginnastica ritmica del Club Giardino di Carpi, che domenica scorsa a Desio ha ottenuto la promozione in Serie A2. Le carpigiane hanno vinto la tappa lombarda con 89 ...