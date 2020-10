Ginnastica artistica | Serie A | Martina Maggio vince l’all-around | Lara Mori risponde da veterana E le altre Fate…

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) Laè tornata sugli scudi dopo otto mesi di assenza forzata a causa dell’emergenza sanitaria. Si è ripartiti con la terza tappa dellaA, andata in scena ieri pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli. I riflettori erano puntati tutti sulle Fate, capaci l’anno scorso di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato hanno deciso di non cimentarsi sui quattro attrezzi a causa di qualche piccolo problemino fisico, la bergamasca ha rinunciato alla tavola per un affaticamento alla spalla mentre le due genovesi hanno rinunciato rispettivamente a parallele-corpo libero e trave-corpo libero. Vista anche l’assenza per infortunio di Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, l’unica Fata ad essersi cimentata sul giro ...