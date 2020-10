Giampaolo”Ho avuto poco tempo per lavorare | con il tempo si vedranno i risultati”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 ottobre 2020) il match tra Torino-Cagliari è finito 2-3. i giocatori del Torino non fanno drammi ne sono la prova le parole di N’koulou “Per me, a livello di gioco, abbiamo fatto bene e stiamo migliorando. Abbiamo bisogno di fare punti, stiamo lavorando e speriamo di vincere la prossima”. Questo dimostra che i ragazzi credono molto in Giampaolo. Come va affrontato questo periodo senza vittorie?“Dobbiamo rimanere positivi. Credo in quello che stiamo facendo e cercherò di trasmetterlo anche ai miei compagni. Dobbiamo solo pensare a, quando arrivano i punti è più facile. Vediamo come sarà la prossima partita e poi penseremo alle successive”. Giampaolo dopo questa sconfitta è a rischio? Da quello che trapela Cairo e Vagnati non sono dell’idea di esonerare Giampaolo. Il progetto che il duo ...