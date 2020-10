GF Vip 5 | la mamma di Adua Del Vesco sgancia una bomba | “Morra gay? L’ha voluto fare a tutti i costi”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 18 ottobre 2020) Massimiliano Morra eDelal centro dell’attenzione Sono trascorse quasi quattro settimane da quando Alfonso Signorini ha dato al via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Due protagonisti in particolare hanno fatto parlare di sé prima tirando fuori l’AresGate e successivamente svelando un segreto che si sono tenuti per sé per diversi anni. Stiamo parlando diDele Massimiliano Morra. In pratica quest’ultimi non sono mai stati fidanzati e la loro relazione sentimentale era solo una farsa per pubblicizzare delle fiction. In più, l’attrice messinese durante una confidenza con delle gieffina ha insinuato che il professionista fosse omosessuale. Ovviamente tali dichiarazioni ha scatenato il caos all’interno della casa di Cinecittà e ...