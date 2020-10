GF Vip 5 | accesa lite tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando | “Con me caschi male” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 18 ottobre 2020)discussione in casa Un sabato movimentato perche all’interno del Grande Fratello Vip 5 si sono scagliata l’una contro l’altra. Laè partirà verso l’ora di pranzo, discutendo animatamente in tavola. Perché quando sono impegnati a mangiare? Forse perché in quell’orario sono tutti vicini rispetto al resto della giornata dove gli inquilini sono sparsi per la casa. Sin da subito il popolo del web ha preso le parti dell’ex moglie di Andrea Roncato. Ma per quale ragione le due donne del reality show di Canale si sono scontrate? Il botta è risposta tra le due gieffini è avvenuto a microfoni spenti. Subito dopo la regia si è resa conto di quanto stesse ...