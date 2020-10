GF Vip 2020, Massimiliano Morra scoppia a piangere: il gesto di Tommaso Zorzi (Di domenica 18 ottobre 2020) Come è stato reso noto poco fa, gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno deciso che era inutile continuare a rimandare e hanno deciso di informare i concorrenti che si trovano chiusi nella Casa del peggioramento dell’epidemia di Covid-19. Ciascuno di loro ha reagito in maniera diversa, chi meglio e chi peggio, ma senza dubbio quello che ha avuto la reazione più forte è stato Massimiliano Morra. L’attore campano, infatti, è scoppiato a piangere. Sì è preoccupato moltissimo delle condizioni di salute dei suoi genitori, che non sono più giovanissimi e che ora non hanno neanche lui a occuparsi di loro. A consolare Morra ci ha pensato Tommaso Zorzi. Resosi conto che l’amico stava piangendo, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 ottobre 2020) Come è stato reso noto poco fa, gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno deciso che era inutile continuare a rimandare e hanno deciso di informare i concorrenti che si trovano chiusi nella Casa del peggioramento dell’epidemia di Covid-19. Ciascuno di loro ha reagito in maniera diversa, chi meglio e chi peggio, ma senza dubbio quello che ha avuto la reazione più forte è stato. L’attore campano, infatti, èto a. Sì è preoccupato moltissimo delle condizioni di salute dei suoi genitori, che non sono più giovanissimi e che ora non hanno neanche lui a occuparsi di loro. A consolareci ha pensato. Resosi conto che l’amico stava piangendo, ...

