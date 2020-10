Galliani: «Milan, Ibra straordinario. Inter? Se vai in campo con 6 titolari…» (Di domenica 18 ottobre 2020) Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato della situazione legata al Coronavirus e del derby vinto dal Milan sull’Inter Adriano Galliani, dirigente del Monza, è Intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del Coronavirus e del derby vinto dal Milan sull’Inter. Inter – «Se vai in campo con 6-7 titolari sei una squadra inevitabilmente diversa. Io sono ultratifoso del Milan, ma parlando da sportivo l’Inter con Skriniar e Bastoni sarebbe stata una squadra diversa. Come Ibrahimovic avrebbe otto gol e non quattro se avesse giocato le altre due gare. Questa è una lotteria». CORONAVIRUS – «Difficile fare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Adriano, dirigente del Monza, ha parlato della situazione legata al Coronavirus e del derby vinto dalsull’Adriano, dirigente del Monza, èvenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del Coronavirus e del derby vinto dalsull’– «Se vai incon 6-7 titolari sei una squadra inevitabilmente diversa. Io sono ultratifoso del, ma parlando da sportivo l’con Skriniar e Bastoni sarebbe stata una squadra diversa. Comehimovic avrebbe otto gol e non quattro se avesse giocato le altre due gare. Questa è una lotteria». CORONAVIRUS – «Difficile fare ...

inter2010treble : Galliani, l'unico a dire la verità sul #DerbyMilano 'Se vai in campo con 6-7 titolari sei una squadra inevitabilme… - peterkama : Galliani: 'Inter-Milan? Magari con Skriniar e Bastoni sarebbe andata diversamente' - fcin1908it : Galliani: 'Il derby? Magari l'Inter con Skriniar e Bastoni sarebbe stata diversa. Ma il Milan...' -… - Erjon100 : @_enz29 Galliani: 'Se vai in campo con 6-7 titolari sei una squadra inevitabilmente diversa. Io sono ultratifoso de… - Erjon100 : @Matteo_003 @Davide_kun85 Galliani: 'Se vai in campo con 6-7 titolari sei una squadra inevitabilmente diversa. Io s… -