Galli: «Se non fermiamo l’aumento dei contagi saranno guai: i sacrifici oggi evitano i blocchi domani» (Di domenica 18 ottobre 2020) Se la scorsa estate si fosse prestata più attenzione alle regole per evitare la trasmissione del Coronavirus, «non ci troveremmo di fronte all’attuale necessità di inasprimento delle regole». Per Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, l’Italia, che da due giorni registra un incremento di casi superiore alle 10mila unità, sta vivendo lo stesso incubo della prima fase dell’epidemia. «In ospedale lo sconforto nel personale è tangibile – afferma il professore -. Il reparto, almeno da noi, somiglia già molto a quello dello scorso marzo». Galli, che gestisce uno dei più importanti centri in Italia nella lotta al Sars-CoV-2, racconta che tra i suoi colleghi, «qualcuno alla sola idea di rivivere quella esperienza, non ha ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) Se la scorsa estate si fosse prestata più attenzione alle regole per evitare la trasmissione del Coronavirus, «non ci troveremmo di fronte all’attuale necessità di inasprimento delle regole». Per Massimo, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, l’Italia, che da due giorni registra un incremento di casi superiore alle 10mila unità, sta vivendo lo stesso incubo della prima fase dell’epidemia. «In ospedale lo sconforto nel personale è tangibile – afferma il professore -. Il reparto, almeno da noi, somiglia già molto a quello dello scorso marzo»., che gestisce uno dei più importanti centri in Italia nella lotta al Sars-CoV-2, racconta che tra i suoi colleghi, «qualcuno alla sola idea di rivivere quella esperienza, non ha ...

Corriere : Galli: «A breve il non necessario andrà tolto, arrestiamo il trend ora o siamo nei guai» - Adnkronos : #Galli: 'Il non necessario a breve andrà tolto' - Corriere : Galli: «A breve il non necessario andrà tolto, arrestiamo il trend ora o siamo nei guai» - maANDmo : @Tg1Raiofficial @nonelarena @agorarai @StaseraItalia @tagadala7 @MediasetTgcom24 @TgLa7 Pregliasco, Galli, Bassetti… - Pabblusha1 : Riprendo quanto iniziato: i riciverati quanto restano in ospedale? Due giorno poi a casa con pillolina e finisce li… -