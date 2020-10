Galli | “Dovremo rinunciare a tutto ciò che non è necessario Fermiamo il trend o siamo nei guai”

Leggi su tpi

(Di domenica 18 ottobre 2020) “quello che non è essenziale ed è potenzialmente pericoloso come occasione di diffusione del virus dovrà necessariamente essere evitato, per la sicurezza di tutti”. Lo dice il virologo Massimo, primario di Malattie infettive al Sacco di Milano, in una intervista al Corriere della Sera. “Se non mantieni le precauzioni, e cioè se non sacrifichi qualcosa della vita di sempre, le limitazioni sono per forza dietro l’angolo. La realtà ci costringe a capire ed accettare che alcune cose non sono temporaneamente possibili”, osserva il medico. “Era chiaro che la situazione sarebbe andata presto a peggiorare”, dice. “Ora o si trova la maniera di arrestare il processo onei guai”. In ospedale, continua il virologo, ...