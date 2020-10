Fridays For Future: domani Greta Thunberg, Adelaide Charlier, Martina Comparelli, Luisa Neubauer e Laura Vallaro incontrano il primo ministro italiano Giuseppe Conte (Di domenica 18 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre, alle ore 18, le giovani attiviste per il clima Adélaïde Charlier, Martina Comparelli, Luisa Neubauer, Greta Thunberg e Laura Vallaro incontreranno in videoconferenza il primo ministro italiano Giuseppe Conte. Il messaggio è semplice: è il momento di iniziare a trattare l’emergenza climatica come una crisi. A luglio le giovani attiviste hanno inviato a tutti i leader dell’UE e del mondo una lettera aperta ( che è stata già firmata da quasi 130.000 persone. In virtù di questo, le ragazze chiederanno al primo ministro ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre, alle ore 18, le giovani attiviste per il clima Adélaïdeincontreranno in videoconferenza il. Il messaggio è semplice: è il momento di iniziare a trattare l’emergenza climatica come una crisi. A luglio le giovani attiviste hanno inviato a tutti i leader dell’UE e del mondo una lettera aperta ( che è stata già firmata da quasi 130.000 persone. In virtù di questo, le ragazze chiederanno al...

