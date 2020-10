FREDDO, siamo pronti? Meteo Novembre potrebbe nevicare in pianura (Di domenica 18 ottobre 2020) Sappiamo, fin troppo bene, che per poter stilare un trend Meteo climatico mensile occorrono tanti elementi e approfondite analisi. Non possiamo certo limitarci ai modelli matematici di previsione, piuttosto si deve andare ad osservare il pacchetto dei modelli stagionali ma soprattutto quelle che sono le dinamiche atmosferiche emisferiche. Dinamiche che, stante gli ultimissimi aggiornamenti, non si discostano da quanto proposto qualche giorno fa. Per chi non lo sapesse, la distribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni dall’altra parte dell’Atlantico sta provocando frequenti incursioni d’aria calda sul Circolo Polare Artico. Sino al Polo Nord per intenderci. Novembre, occhio alle prime irruzioni artiche con neve a bassa quota. Aria calda a quelle latitudini significa che il FREDDO ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Sappiamo, fin troppo bene, che per poter stilare un trendclimatico mensile occorrono tanti elementi e approfondite analisi. Non poscerto limitarci ai modelli matematici di previsione, piuttosto si deve andare ad osservare il pacchetto dei modelli stagionali ma soprattutto quelle che sono le dinamiche atmosferiche emisferiche. Dinamiche che, stante gli ultimissimi aggiornamenti, non si discostano da quanto proposto qualche giorno fa. Per chi non lo sapesse, la distribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni dall’altra parte dell’Atlantico sta provocando frequenti incursioni d’aria calda sul Circolo Polare Artico. Sino al Polo Nord per intenderci., occhio alle prime irruzioni artiche con neve a bassa quota. Aria calda a quelle latitudini significa che il...

isalfmo : RT @chruggeriTg2: #Balto un nonnino adorabile da salvarein fretta. È rimasto solo, al freddo. Noi siamo in tanti. E possiamo farcela....Cor… - AngeloVittozzi : RT @believeinmusic_: Siamo ufficialmente in quel periodo dell’anno in cui fa più freddo dentro casa che fuori - lisaburlina : RT @believeinmusic_: Siamo ufficialmente in quel periodo dell’anno in cui fa più freddo dentro casa che fuori - vanillanera : @amifacose Guarda l'ho passata anche io una cosa del genere. Lui ha fatto un tira e molla con me per circa tre anni… - joshlabret : RT @believeinmusic_: Siamo ufficialmente in quel periodo dell’anno in cui fa più freddo dentro casa che fuori -

Ultime Notizie dalla rete : FREDDO siamo Beppe Scienza (Monopoli): “Fastidio eccessivo per gol a freddo, siamo in difficoltà” calcioWEBpuglia FREDDO, siamo pronti? Meteo Novembre potrebbe nevicare in pianura

Quindi, facendo due conti, il freddo potrebbe ripresentarsi a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre. Ma a novembre, com’è giusto che sia, potrebbe risultare più intenso. Non sarebbe la prima ...

Chiuso il plesso di via Piave a Morrovalle

COVID - La dirigente dell'istituto comprensivo comunica il provvedimento dell'autorità sanitaria: «Sono giorni che lo stillicidio di casi ci ha tenuto con il fiato sospeso. Le regole sono state seguit ...

Quindi, facendo due conti, il freddo potrebbe ripresentarsi a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre. Ma a novembre, com’è giusto che sia, potrebbe risultare più intenso. Non sarebbe la prima ...COVID - La dirigente dell'istituto comprensivo comunica il provvedimento dell'autorità sanitaria: «Sono giorni che lo stillicidio di casi ci ha tenuto con il fiato sospeso. Le regole sono state seguit ...