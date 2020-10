Frascati, il sindaco Roberto Mastrosanti è positivo al Coronavirus (Di domenica 18 ottobre 2020) Una domenica non bella quella di oggi, 18 ottobre 2020, per la Cittá Frascati: il sindaco Roberto Mastrosanti è positivo al Covid – 19. Il numero uno dell’ Amministrazione comunale frascatana è ricoverato presso l’ ospedale ”San Sebastiano” di Frascati e domani sarà trasferito in un ospedale romano dotato di reparto Covid, per ricevere le cure del caso. Da quanto si apprende, il primo cittadino Roberto Mastrosanti è in buone condizioni di salute ed è impaziente di superare anche questa prova e tornare al più presto in famiglia e a lavorare per la comunità cittadina di Frascati. Le autorità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020) Una domenica non bella quella di oggi, 18 ottobre 2020, per la Cittá: ilal Covid – 19. Il numero uno dell’ Amministrazione comunale frascatana è ricoverato presso l’ ospedale ”San Sebastiano” die domani sarà trasferito in un ospedale romano dotato di reparto Covid, per ricevere le cure del caso. Da quanto si apprende, il primo cittadinoè in buone condizioni di salute ed è impaziente di superare anche questa prova e tornare al più presto in famiglia e a lavorare per la comunità cittadina di. Le autorità ...

