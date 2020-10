Franco Locatelli: "Non siamo in una situazione di panico o allarme" (Di domenica 18 ottobre 2020) “Che ci sia stata un’accelerazione, negli ultimi 10-15 giorni, del numero dei contagi in tutta Italia è un dato di fatto. Ma andrei cauto prima di parlare di crescita esponenziale. Non siamo in questa situazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ospite a Mezz’ora in più su RaiTre.“E’ giusto guardare ai numeri con massima attenzione e allerta, ma non siamo in una situazione né di panico né di allarme. Degli 11mila casi registrati ieri, solo un terzo è sintomatico. Nella fase critica, a marzo, individuavamo tutti soggetti sintomatici”.E ancora: “siamo a quasi 700 persone ricoverate in terapia intensiva, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) “Che ci sia stata un’accelerazione, negli ultimi 10-15 giorni, del numero dei contagi in tutta Italia è un dato di fatto. Ma andrei cauto prima di parlare di crescita esponenziale. Nonin questa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità,, ospite a Mezz’ora in più su RaiTre.“E’ giusto guardare ai numeri con massima attenzione e allerta, ma nonin unané diné di. Degli 11mila casi registrati ieri, solo un terzo è sintomatico. Nella fase critica, a marzo, individuavamo tutti soggetti sintomatici”.E ancora: “a quasi 700 persone ricoverate in terapia intensiva, ...

chetempochefa : Domani sarà con noi a #CTCF il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ?? Vi aspettiamo, come… - twittingelenaa : RT @HuffPostItalia: Franco Locatelli: 'Non siamo in una situazione di panico o allarme' - riktroiani : 'Non siamo in una situazione di panico o allarme'. Il messaggio arriva dal Prof. Franco #Locatelli, Presidente del… - comedian72 : RT @matteomatzuzzi: Franco Locatelli (Consiglio superiore di sanità) conferma di essere il più saggio fra tutti gli esperti: “C’è una accel… - nenanavi : RT @HuffPostItalia: Franco Locatelli: 'Non siamo in una situazione di panico o allarme' -