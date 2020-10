Francia: professore ucciso da giovane ceceno, migliaia di cittadini sfilano per ricordarlo (Di domenica 18 ottobre 2020) Omaggio dei francesi all'insegnante della scuola media nella banlieue di Parigi decapitato per aver mostrato agli allievi, durante una lezione sulla libertà d'espressione, due caricature di Maometto Leggi su firenzepost (Di domenica 18 ottobre 2020) Omaggio dei francesi all'insegnante della scuola media nella banlieue di Parigi decapitato per aver mostrato agli allievi, durante una lezione sulla libertà d'espressione, due caricature di Maometto

