Fonseca: “Abbiamo sempre controllato la gara, Dzeko oggi era motivato” (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore della Roma dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Partita – “Abbiamo controllato la gara e durante la quale abbiamo utilizzato due moduli. Nel secondo tempo, tornati in campo, non abbiamo controllato la palla come dovevamo, ma il Benevento ha fatto due gol su nostre ingenuità, costruendo anche diverse occasioni. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, sono fiducioso perchè abbiamo qualità per fare bene. Il campionato è lungo, la squadra ha iniziato bene, abbiamo molte partite in pochi giorni, dobbiamo gestire ma sono fiducioso per il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Pauloha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore della Roma dopo lacontro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Partita – “Abbiamolae durante la quale abbiamo utilizzato due moduli. Nel secondo tempo, tornati in campo, non abbiamola palla come dovevamo, ma il Benevento ha fatto due gol su nostre ingenuità, costruendo anche diverse occasioni. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, sono fiducioso perchè abbiamo qualità per fare bene. Il campionato è lungo, la squadra ha iniziato bene, abbiamo molte partite in pochi giorni, dobbiamo gestire ma sono fiducioso per il ...

