Fondi per sanità e scuola, assegno unico, stop alle cartelle esattoriali e proroga della Cig a marzo: approvata "salvo intese" la manovra da 40 miliardi. Tutte le misure (Di domenica 18 ottobre 2020) Per il testo definitivo servirà ancora qualche giorno, ma un accordo di massima sulla legge di bilancio 2021 è stato raggiunto. Al termine di una lunga nottata di trattative, con i renziani che si erano detti pronti a far saltare il tavolo qualora non venissero accolte le loro richieste su plastic e sugar tax, il consiglio dei ministri ha approvato "salvo intese" la manovra economica e il Documento programmatico di bilancio, la sintesi della Finanziaria da inviare a Bruxelles. Via libera anche al decreto ad hoc per prorogare il blocco del pagamento delle cartelle esattoriali fino a fine anno, mentre quello per l'estensione della Cig al 31 dicembre arriverà fra un paio di settimane. Sul piatto ci sono in totale 39 miliardi di euro, ...

Troppi studenti con connessioni e device lenti. Nessun assistenza per gli allievi disabili. L'ultima speranza dei presidi romani è il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ...