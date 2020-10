Fiorentina | Pradè | Non mi aspettavo un avvio del genere | siamo dispiaciuti

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Dobbiamo ripartire subito' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Dobbiamo ripartire subito' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Dobbiamo ripartire subito' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Pradè: 'Dobbiamo ripartire subito' - napolimagazine : FIORENTINA - Pradè: 'Dobbiamo ripartire subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè

Napoli Magazine

"Una squadra come la nostra che dopo 4 minuti e' due a zero deve fare un'altra partita e portare a casa il risultato. Come e' l'umore della societa'? Il presidente e' dispiaciuto, siamo tutti dispiaci ...Ovvio, quindi, che Commisso si aspetti prestazioni e risultati migliori rispetto a quello che si è visto contro i liguri. Per farla breve: sono tutti sotto esame. L'allenatore , la cui conferma è stat ...